WTA Charleston: Pegula, Jabeur und Bencic weiter, Azarenka verliert

Ein Großteil der Favoritinnen hat beim WTA-Sandplatz-Turnier in Charleston den Sprung ins Viertelfinale geschafft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 08:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Top-Favoritin Jessica Pegula steht in Charelston im Viertelfinale

Das WTA-Tour-250-Event in Charleston geht langsam in seine finale Phase und die meisten der Favoritinnen auf den Titel sind in der Runde der letzten Acht angekommen: Mit Jessica Pegula, Ons Jabeur, Daria Kasatkina und Belinda Bencic stehen die vier topgesetzten Spielerinnen jedenfalls im Viertelfinale.

Zunächst scheiterte jedoch die Weißrussin Victoria Azarenka an ihrer Achtelfinal-Aufgabe. Die im US-Bundesstaat South Carolina an sechs gesetzte ehemalige Weltranglisten-Erste musste sich der Russin Anna Kalinskaya doch überraschend in zwei Sätzen 4:6 und 6:7 (5) beugen.

Bencic müht sich gegen Rogers über 3 Sätze

Den Siegesreigen der Topspielerinnen eröffnete dann die Tunesierin Jabeur - die Zweitgesetzte kegelte die Lokalmatadorin Caroline Dolehide mit 6:3, 7:5 aus dem Wettbewerb. Mehr Mühe hatte da schon die Nummer eins der Sandplatz-Veranstaltung, Pegula. Die Lokalmatadorin hatte beim 7:5,-4:6,-6:4-Erfolg über die Rumänin Irina-Camelia Begu zweieinhalb Stunden ihre liebe Mühe.

Und während Kasatkina in zwei Durchgängen über die US-Amerikanerin Bernarda Pera triumphierte, musste die viertgereihte Bencic gegen Shelby Rogers beim 4:6, 7:5 und 6:2 2:43 Stunden lang um ihr Weiterkommen zittern. Die Viertelfinals lauten nun: Pegula - Paula Badosa, Bencic -Ekaterina Alexandrova, Madison Keys - Kasatkina und Kalinskaya - Jabeur.

Hier das Einzel-Tableau aus Charleston.