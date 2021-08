WTA Chicago: Svitolina als Favoritin ins Endspiel gegen Cornet

Elina Svitolina und Alizé Cornet bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Chicago. In Cleveland haben Anett Kontaveit und Irina Camelia Begu das Finale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 13:30 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina spielt in Chicago um ihren 16.Titel

Gael Monfils muss auf seine Gattin Elina Svitolina noch einen tag länger warten: Während sich der Franzose mit seinem Coach Günter Bresnik bereits in New York City aufhält, um sich auf die US Open vorzubereiten, könnte Svitolina mit einem Turniersieg zum letzten Major des Jahres 2021 anreisen. Denn die Ukrainerin gewann am Freitag ihr Halbfinale beim WTA-Tour-250-Turnier gegen die Schwedein Rebecca Peterson mit 6:1, 6:7 (4), und 6:3. Für Svitolina geht es um ihren insgesamt 16. Titel auf der WTA-Tour, den ersten seit Strasbourg 2020.

Endspielgegnerin wird Alizé Cornet sein. Die routinierte Französin nutzte den Umstand, dass ihre Halbfinalgegnerin Varvara Gracheva am Freitag zweimal auf den Court musste und zuvor bereits drei Sätze gegen Marta Kostyuk gegangen war. Gracheva gewann zwar den ersten Durchgang mit 6:4. Dann allerdings zog Cornet mit 6:1 und 6:0 ungefährdet in das Endspiel von Chicago ein.

In Cleveland stehen sich im Finale Irina-Camelia Begu und Anett Kontaveit gegenüber. Die Estin gewann gegen Sara Sorribes Tormo mit 6:4 und 6:4, Begu schlug in der Vorschlussrunde Madga Linette mit 7:6 (5) und 6:2.