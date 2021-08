WTA Cincinnati: Angelique Kerber kämpft Elina Svitolina nieder

Angelique Kerber steht dank eines Dreisatzerfolges über Elina Svitolina im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers von Cincinnati

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 18:28 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber schlug Elina Svitolina in drei Sätzen

Angelique Kerber befindet sich knapp zwei Wochen vor Beginn der US Open in guter Form. In der zweiten Runde des WTA-Turniers in Cincinnati/Ohio bezwang die Kielerin die Olympia-Dritte Elina Svitolina (Nr. 4) 7:5, 2:6, 6:4 und beendete damit ihre Negativserie gegen die Ukrainerin. Ihren bis dato letzten Sieg gegen Svitolina hatte Kerber 2016 geholt - seitdem gab es in den sieben folgenden Aufeinandertreffen nur Niederlagen.

"Das bedeutet mir eine Menge, sie ist so eine großartige Spielerin. Sie hat toll gespielt", sagte Kerber: "Ich habe mich durchgekämpft, es war wichtig, nach dem zweiten Satz, im Match zu bleiben und Punkt für Punkt zu spielen."

Für die 33-Jährige geht es im Achtelfinale gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland) oder Jennifer Brady aus den USA (Nr. 13.) weiter. Gegen Svitolina nutzte sie in einem Duell mit Höhen und Tiefen und vielen Breaks den ersten Matchball zum Sieg.

Neben Svitolina musste mit Bianca Andreescu früh am Mittwoch (Ortszeit) eine weitere gesetzte Spielerin ihre Koffer packen. Die Kanadierin unterlag Karolina Muchova mit 4:6 und 2:6.

