WTA Cincinnati: Angelique Kerber und die Möglichkeit zur Revanche

Angelique Kerber trifft im Halbfinale des WTA-1000-Turniers auf Ashleigh Barty - und findet in diesem nicht nur die Möglichkeit auf den Finaleinzug vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 14:04 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber trifft im Halbfinale von Cincinnati auf Ashleigh Barty

Die derzeitige Form von Angelique Kerber, sie erinnert verdächtig an jene Zeiten, als die Deutsche noch bei jedem Grand-Slam-Turnier zu den Topfavoritinnen zählte. Sage und schreibe 14 ihrer vergangenen 15 Matches gingen seit dem Turnier in Bad Homburg an die 33-Jährige, die letzte Niederlage setzte es ausgerechnet gegen Ashleigh Barty.

Ausgerechnet deshalb, weil Kerber im Semifinale des WTA-1000-Turniers von Cincinnati erneut auf die Weltranglistenerste trifft. "Sie hat sich wieder zur alten Angie entwickelt", weiß auch Barty, die in Wimbledon mit mit 6:3 und 7:6 (3) die Oberhand behalten hatte. Insgesamt führt die Australierin im direkten Vergleich mit 3:2.

Doch das Selbstvertrauen könnte bei Kerber derzeit wohl kaum größer sein. Im Bundesstaat Ohio präsentierte sich die Kielerin bislang in ausgezeichneter Form und schaltete auf dem Weg in die Vorschlussrunde Maria Sakkari, Elina Svitolina, Jelena Ostapenko und Petra Kvitova aus.

Ohnehin fühlt sich die Weltranglisten-22. in Cincinnati pudelwohl, erreichte sich doch zum bereits dritten Mal nach 2012 und 2016 die Vorschlussrunde. Beide Male ging es anschließend für Kerber indes ins Finale - und vor fünf Jahren führte sie der Weg bei den US Open dann sogar bis zum Titelgewinn. Ausgeschlossen ist eine ähnliche Entwicklung auch in diesem Jahr nicht.

