WTA Cincinnati: Aryna Sabalenka locker weiter, Jessica Pegula scheitert an Marie Bouzkova

Während Aryna Sabalenka beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati locker das Viertelfinale erreicht hat, musste sich Montreal-Siegerin Jessica Pegula in der Runde der letzten 16 geschlagen geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 06:17 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ließ Daria Kasatkina keine Chance

Aryna Sabalenka scheint sich vor den US Open allmählich ihrer Topform zu nähern. Die Weltranglistenzweite besiegte Daria Kasatkina im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Cincinnati klar mit 6:3 und 6:3 und steht in Ohio somit im Viertelfinale. In diesem trifft sie auf Ons Jabeur, die am Donnerstag (Ortszeit) ihrerseits beim Stand von 5:2 von einer Aufgabe ihrer Kontrahentin Donna Vekic profitierte.

Überraschend ausgeschieden ist hingegen Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin, die in der Vorwoche in Montreal triumphierte hatte, unterlag der ungesetzten Tschechin Marie Bouzkova klar mit 4:6 und 0:6. Die Weltranglisten-35. bekommt es nun mit ihrer Landsfrau Karolina Muchova zu tun.

Gauff schlägt Noskova

Eine der wohl heißesten tschechischen Zukunftsaktien musste sich hingegen im Achtelfinale verabschieden: Die erst 18-jährige Linda Noskova verlor gegen die um ein Jahr ältere Cori Gauff mit 4:6 und 0:6. Die US-Amerikanerin misst sich am Freitag mit Jasmine Paolini.

Auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek steht in Cincinnati im Viertelfinale. Die Polin hatte in ihrer Achtelfinalepartie gegen Qinwen Zheng aber durchaus zu kämpfen.

