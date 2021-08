WTA Cincinnati - Auslosung: Barty und Osaka dabei, Kerber trifft auf Sakkari

Das WTA-1000er-Turnier in Cincinnati ist top besetzt - auch Angelique Kerber ist wieder dabei.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 11:19 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

In Montreal waren noch einige Topstars im Erholungsmodus nach den Olympischen Spielen, in Cincinnati ist nun fast die gesamte Weltspitze wieder am Start.

Topgesetzt ist die Wimbledonsiegerin und Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Sie trifft nach eiem Freilos zum Auftakt auf die Siegerin des Erstrundenduells zweier Qualifikantinnen. Schwieriger könnte die Sache für Naomi Osaka werden, die Nummer 2 des Turniers: Auch sie hat ein Freilos, dann aber könnte schon Cori Gauff warten, auch sie trifft zu Beginn auf eine Qualifikantin.

Ein schweres Los erwischt hat auch Angelique Kerber. Sie hatte die Olympischen Spiele nach ihrem Wimbledon-Halbfinallauf sausen lassen, um etwas zu Kräften zu kommen. Deutschlands Nummer 1 ist ungesetzt und spielt gegen die zuletzt starke Maria Sakkari, danach würde bereits die an vier gesetzte Elina Svitolina waren.

Überhaupt sind in Cincinnati neun Spielerinnen aus den Top Ten am Start, einzig Sofia Kenin fehlt verletzungsbedingt.