WTA Cincinnati: Coco Gauff - Ein Meilenstein zur richtigen Zeit

Mit dem Drei-Satz-Erfolg gegen Iga Swiatek im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati hat Coco Gauff ein paar Dämonen besiegt. Aber auch neue Erwartungen geweckt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.08.2023, 04:46 Uhr

© Getty Images Den Sieg gegen Iga Swiatek hat Coco Gauff dringend gebraucht

Man muss schon bis ins Jahr 2014 zurückgehen, um eine Siegerin in Cincinnati zu finden, die dann auch bei den US Open reüssiert hat. Serena Williams war damals so frei, seitdem hat ein Sieg im US-Bundesstaat Ohio keine Triumph in Flushing Medaows nach sich gezogen. Und noch hat Coco Gauff in Cincinnati nach ihrem bis dato größten Karriere-Triumph in Washington (bei einem 500er-Event) ja noch gar kein noch größeres Highlight gesetzt.

Aber der Halbfinalerfolg gegen Iga Swiatek, dieses 7:6 (2), 3:6 und 6:4 in der samstäglichen Mittagshitze, steht für sich ja schon als etwas Außergewöhnliches: Denn in den sieben Begegnungen zuvor hatte Gauff gegen Swiatek so gut wie kein Licht gesehen, ja, keinen einzigen Satz gewonnen. Dass die Weltranglisten-Erste im Halbfinale des letzten großen Tests vor den US Open nicht ihren besten Tag hatte - geschenkt. Es gehören ohnehin immer zwei dazu. Als Titelverteidigerin wird Iga Swiatek dennoch als die große Favoritin zu den US Open kommen. Zumal die Bedingungen dort langsamer sind, was Swiateks Spielansatz zugute kommt.

Die Vorhand bleibt die Achillesferse von Coco Gauff

Für Coco Gauff sind die sommerlichen Exploits Fluch und Segen zugleich: Unabhängig vom Ausgang des Endspiels heute gegen Karolina Muchova (die wie Gauff ihre Premiere in einem 1000er-Finale gibt) scheint der Anschluss an die absolute Weltspitze gelungen zu sein. Auf der anderen Seite steigen damit auch wieder die Erwartungen an Gauff beim letzten Major des Jahres - eine Bürde, mit der die immer noch erst 19-Jährige ja seit ihrem Einstieg mit Pauken und Trompeten in Wimbledon 2019 zu leben hat.

Seit ein paar Woche schmort Brad Gilbert in der Box von Coco Gauff, in Washington war es ja nur unwesentlich weniger heiß als in Cincinnati.Die Vorhand, genauer, den Vorhandgriff, werde er nicht anrühren, nicht während der laufenden Spielzeit, ließ Gilbert ausrichten. Dass dieser Schlag nach wie vor die große Achillesferse von Gauff ist, steht außer Frage. Aber Gilbert, der Andre Agassi vor ziemlich vielen Monden, aus den Tiefen der Challenger-Tour bis an die Weltspitze gecoacht hat, weiß, wie offenbar, wie man Tennisprofis auf die Siegerstraße bringt. Egal, ob es sich dabei um eine Frau mit Potenzial oder einen Mann mit angehendem Legendenstatus (den Agassi natürlich längst erreicht hat) handelt.