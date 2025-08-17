WTA Cincinnati: Duell zwischen Rybakina und Swiatek gibt Richtung für New York vor

Iga Swiatek und Elena Rybakina spielen am heutigen Sonntag (ab 19 Uhr MESZ) um den Finaleinzug beim WTA 1000er-Turnier in Cincinnati. In dem Duell könnte es jedoch auch um ein bisschen mehr gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 11:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina und Iga Swiatek treffen zum zehnten Mal aufeinander.

Es war erstaunlich, mit welcher Überlegenheit Elena Rybakina im Viertelfinale die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus dem Turnier nehmen konnte. Es war der siebte Erfolg der Kasachin gegen eine amtierende Nummer eins in den vergangenen fünf Jahren. Keine Spielerin hat mehr Siege vorzuweisen.

Auch Iga Swiatek wusste bisher im Norden der USA zu überzeugen und steht ohne Satzverlust im Halbfinale. Die langjährige Weltranglistenerste ist seit einigen Monaten wieder in Topform. Das Duell mit Rybakina ist daher eines, auf das sich die Fans besonders freuen dürfen.

Zehntes Duell zwischen Rybakina und Swiatek

Zum zehnten Mal treffen beide Spielerinnen aufeinander. Swiatek, die auch das letzte Duell im Achtelfinale der French Open gewann, liegt im direkten Vergleich knapp 5:4 vorne.

Die Siegerin des Schlagabtauschs darf sich auch automatisch einer großen Favoritenrolle für die US Open sicher sein. Vor allem Rybakina dürfte nach dem souveränen Sieg gegen Sabalenka mit einem weiteren Erfolg gegen Swiatek bei den Wettanbietern ganz weit nach vorne rücken.

Entscheiden für den Matchausgang dürfte der Serve der Wimbledonsiegerin von 2022 sein. Denn mit eben diesen ließ die 26-Jährige am Freitag ihrer Gegnerin keine Chance. Swiatek sollte also vor allem auf ihr Returnspiel fixiert sein, um Rybakina die mächtigste ihrer Waffen zu nehmen. Und damit selbst ein Statement kurz vor dem letzten Grand Slam des Jahres zu setzen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati