WTA Cincinnati: Elise Mertens und Naomi Osaka im Halbfinale

Die ersten beiden Halbfinalistinnen des WTA-Premier-Five-Events von Cincinnati stehen fest. Während sich Elise Mertens in ihrem Viertelfinale nur eine Stunde aufhielt, musste Naomi Osaka kräftig kämpfen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.08.2020, 21:10 Uhr

Elise Mertens steht im Halbfinale der Western & Southern Open

Elise Mertens steigert sich seit der COVID-19-bedingten Unterbrechung der WTA-Tour von Event zu Event. Während die Belgierin in Palermo noch überraschend in Runde eins scheiterte, spielte sich Mertens in Prag bis ins Endspiel, wo sie dann Simona Halep unterliegen sollte. Nun spielt sich die Weltranglisten-22. auch beim WTA-Premier-Five-Event von Cincinnati mindestens bis ins Halbfinale.

Die Belgierin traf am heutigen Mittwoch in ihrem Viertelfinale auf die Lokalmatadorin Jessica Pegula und ging als glasklare Favoritin ins Rennen. Eine Favoritenrolle, die die Belgierin auch auf den Platz brachte und Satz eins in Windeseile mit 6:1 für sich entschied. Auch im zweiten Durchgang ließ Mertens nicht locker und brachte schlussendlich einen 6:1 und 6:3-Sieg ins Trockene.

Damit steht Mertens im Halbfinale der Western & Southern Open. In diesem trifft die Belgierin nun auf Naomi Osaka, die in ihrem Viertelfinale mit Anett Kontaveit deutlich mehr zu tun hatte. Die Estin legte nämlich den besseren Start in die Partie hin und sicherte sich Durchgang eins mit 6:4. Die Japanerin konnte aber zurückschlagen, legte eine deutliche Leistungssteigerung hin und glich mit 6:2 aus.

Heißer Tanz im dritten Satz

Im dritten Entscheidunssatz war das Geschehen lange ausgeglichen, Kontaveit konnte eine Breakführung Osakas egalisieren. Bis zum 6:5 hielt sich diese Patt-Situation, ehe Anett Kontaveit gegen den Matchverlust servieren musste. Die Estin hatte bereits zwei Spielbälle, musste aber beide abgeben und wenig später mitansehen, wie sich Osaka das Break - und damit auch das Match sicherte.

Die anderen beiden Halbfinalplätze spielen sich heute Nacht Ons Jabeur und Viktoria Azarenka, bzw. Johanna Konta und Williams-Bezwingerin Maria Sakkari aus.

Hier geht´s zum Draw der Western & Southern Open.