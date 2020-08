WTA Cincinnati: Finale! Victoria Azarenka schlägt Johanna Konta

Victoria Azarenka steht im Endspiel des WTA-Premier-Five-Events von Cincinnati. Die Weißrussin blieb in ihrem Halbfinale gegen Johanna Konta mit 4:6, 6:4 und 6:1 erfolgreich. Im Endspiel wartet nun Naomi Osaka.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.08.2020, 19:30 Uhr

Victoria Azarenka steht nach einem Sieg über Johanna Konta im Endspiel der Western & Southern Open

Viel Kritik erntete am gestrigen Donnerstag der Spielplan für den Halbfinaltag bei den Western & Southern Open, an dem sowohl die Damen, Herren, als auch das Damen- und Herren-Doppel über die Bühne gehen sollte. Die Damen mussten ab bereits 11:00 Uhr Ortszeit am Grandstand und Court 10 - zeitgleich wohlgemerkt - mit ihren Vorschlussrundenmatches loslegen, den Herren hingegen war der aufeinanderfolgende Start im Louis Armstrong Stadium gewährt.

Während Naomi Osaka und Elise Mertens mit dem Grandstand noch den bislang größten Court des WTA-Premier-Five-Events von Cincinnati zugeteilt bekamen, mussten Victoria Azarenka und Johanna Konta auf den Court 10 ausweichen. Eine Ansetzung, die zumindest angesichts der fehlenden Zuschauer in New York City teilweise zu verschmerzen sein sollte.

Den besseren Start in dieses Halbfinale erwischte Johanna Konta, die im fünften Spiel der Partie ihrer Gegnerin den Aufschlag abnehmen konnte und diesen Vorteil einige Minuten später zum 6:4 im ersten Satz über die Ziellinie brachte. Im zweiten Durchgang hingegen sollte sich Azarenka einen Vorteil erspielen, gleich drei Breaks gab es in der Anfangsphase des zweiten Satzes - zwei davon für Azarenka, die mit 3:1 in Front ging. Diese Breakführung musste die Weißrussin zwar noch einmal abgeben, mit einem Break zum genau richtigen Zeitpunkt sicherte sich Azarenka Durchgang zwei aber mit 6:4.

Osaka wartet im Endspiel

Im Entscheidungssatz lief dann alles in die Richtung der zweifachen Grand-Slam-Siegerin. Schnell zog die 31-Jährige mit 5:1 davon und kontne dieses Match schließlich souverän bei eigenem Aufschlag in trockene Tücher bringen. Im Endspiel wartet nun Naomi Osaka, die wenige Minuten zuvor ihr Halbfinale gegen Elise Mertens in zwei Sätzen gewinnen konnte.

