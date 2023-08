WTA Cincinnati: Iga Swiatek macht kurzen Prozess, Jessica Pegula muss kämpfen

Iga Swiatek und Jessica Pegula haben beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati das Achtelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 23:10 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ließ Danielle Collins keine Chance

Kurzer Arbeitstag für Iga Swiatek: Die Weltranglistenerste aus Polen benötigte am Mittwoch nur eine Stunde, um Danielle Collins in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Cincinnati mit 6:1 und 6:0 abzufertigen. In der Runde der letzten 16 trifft sie auf Qinwen Zheng, die Venus Williams mit 1:6, 6:2 und 6:1 besiegte.

Auch Montreal-Siegerin Jessica Pegula qualifizierte sich in Cincinnati für das Achtelfinale, hatte dabei aber ungleich mehr zu kämpfen als Swiatek. Die US-Amerikanerin schlug Martina Trevisan mit 6:7 (2), 6:2 und 6:3 und bekommt es nun mit Elise Mertens oder Marie Bouzkova zu tun.

Früh am Mittwoch (Ortszeit) durften außerdem Daria Kasatkina und Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova über Erfolge jubeln. Kasatkina setzte sich gegen Varvara Gracheva mit 6:3 und 6:1 durch, Vondrousova behielt gegen Anastasia Potapova mit 6:4 und 6:2 die Oberhand.

