WTA Cincinnati: Iga Swiatek und ein beeindruckendes Plädoyer

Iga Swiatek hat am Rande des WTA-1000-Events in Cincinnati zum Thema Hass im Netz klar Stellung bezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 13:52 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek wünscht sich einen respektvolleren Umgang

Spätestens seit der Netflix-Serie "Break Point" ist gemeinhin bekannt, dass Iga Swiatek die Öffentlichkeit eher scheut. Umso beeindruckender ist der Umstand, dass sich die Weltranglistenerste zu gesellschaftlich relevanten Themen dennoch kein Blatt vor den Mund nimmt. Zuletzt war dies beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beobachten.

Am Rande des WTA-1000-Turniers in Cincinnati sah sich Swiatek nun dazu veranlasst, das Thema Hass im Netz anzusprechen. "Ich möchte die Menschen dazu ermutigen, bei ihren Kommentaren im Internet mehr Rücksicht zu nehmen", führte die 22-Jährige in Ohio also aus.

Swiatek: Menge an Hass und Kritik "einfach lächerlich"

Als konkreten Anlass zog Swiatek ihre Achtelfinalbegegnung gegen Qinwen Zheng heran, die sie nach verlorenem ersten Durchgang noch für sich entschieden hatte. "Die Menge an Hass und Kritik, die ich und mein Team nach dem Verlust eines Satzes bekommen, ist einfach lächerlich", so die Polin.

"Ich möchte die Menschen dazu ermutigen, mehr nachzudenken und sich auch auf die positiven Seiten unserer Arbeit zu konzentrieren. Denn auch wenn ich heute nicht gut in das Spiel gestartet bin, möchte ich, dass die Leute sehen, wie ich Probleme gelöst habe und wie ich mich aus Schwierigkeiten befreit habe", meinte Swiatek.

Swiatek: "Wir geben jeden Tag 100 Prozent"

Da sie bereits in der Vergangenheit Erfahrung mit Hasspostings gemacht habe, wünsche sich Swiatek für die Zukunft mehr Verständnis: "Wir alle bringen große Opfer und arbeiten alle sehr hart, um in dieser Position zu sein. Wir geben jeden Tag 100 Prozent."

In sportlicher Hinsicht geht es für Swiatek am Donnerstag mit dem Viertelfinalduell gegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova weiter. Die Polin könnte in Cincinnati nach den Turniersiegen in Doha, Stuttgart, Roland Garros und Warschau bereits ihre fünfte Trophäe im laufenden Kalenderjahr einheimsen.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati