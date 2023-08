WTA Cincinnati: Iga Swiatek macht Halbfinale gegen Gauff klar

Die Top-Favoritin hat den Titel weiter fest im Blick: Beim WTA-1000er-Event in Cincinnati hat Iga Swiatek ihr Viertelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova gewonnen. Nur im ersten Satz hatte die Polin etwas Probleme mit der Wimbledon-Siegerin von 2023, zeigt dann aber, warum sie in der Weltrangliste ganz vorne steht. Im Halbfinale kommt es zum Traumduell.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 22:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Das zeichnet eine Spitzenspielerin aus: Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen, im Spiel zwischen Iga Swiatek und Marketa Vondrousova. Auch in allen Statistiken waren beide Spielerinnen auf einem ähnlichem Niveau. Doch in den entscheidenden Phasen war Iga Swiatek eben doch den einen Tick besser: 66 Punkte konnte Swiatek in dem gesamten Match machen, Vondrousova 52 – und das waren halt die entscheidenden Punkte.

Mit 7:6 (3) und 6:1 gewann die Polin ihr Viertelfinale gegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova und steht somit in Ohio im Halbfinale.

Die Polin kann in Cincinnati nach den Turniersiegen in Doha, Stuttgart, Roland Garros und Warschau bereits ihre fünfte Trophäe im laufenden Kalenderjahr einheimsen. Und wenn sie weiter so souverän agiert, spricht nicht viel dagegen.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel bekommt es Swiatek mit US-Hoffnung Coco Gauff zu. Gauff siegte gegen die Italienerin Jasmine Paolini klar mit 6:3, 6:2.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati