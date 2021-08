WTA Cincinnati: Jil Teichmann überrumpelt Favoritin Karolina Pliskova

Beim WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati steht Jil Teichman nach einem Sieg über Karolina Pliskova im Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 23:37 Uhr

© Getty Images Jil Teichmann steht zum ersten Mal im Endspiel eines WTA-Tour-1000-Turniers

Der quasi Sensationslauf von Jil Teichmann beim Hartplatz-Event in Cincinnati geht ins Finale. Nach einem überzeugenden 6:2,-6:4-Sieg gegen die beim WTA-1000-Turnier an fünf gesetzte Karolina Pliskova aus Tschechien steht die Schweizerin im Endspiel und trifft dort auf die topgesetzte Australierin Ashleigh Barty, die im ersten Halbfinale des Tages die Deutsche Angelique Kerber aus dem Rennen nahm.

Die an Weltranglisten-Position 76 geführte Eidgenossin holte sich Satz eins mittels zweier Breaks zur 3:2-, bzw. 5:2-Führung. Durchgang Nummer zwei war deutlich härter umkämpft - ab der Mitte des Satzes ging gefühlt jedes Aufschlagspiel der beiden Akteurinnen über Einstand. Am Ende des Tages war das dritte Break im zweiten Satz zur 5:4-Führung Teichmanns das entscheidende. Sie nutzte im Anschluss ihren zweiten Matchball.

Erste Finalteilnahme bei einem 1000er-Turnier

Teichmann hatte sich in den Runden zuvor schon von ihrer allerbesten Seite gezeigt. Auf ihrer Abschussliste im US-Bundestaat Ohio standen immerhin Kaliber wie Naomi Osaka oder die Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio, Landsfrau Belinda Bencic. Für die in Barcelona geborene 24-Jährige ist es die erste Finalteilnahme bei einem WTA-Tour-1000-Turnier in ihrer Karriere. 2019 konnte sie in Prag und Palermo zwei Turniersiege bei 250er-Events einfahren.

Hier geht´s zum Draw von Cincinnati