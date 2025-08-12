WTA Cincinnati: Keys diesmal ohne Drama, Anisimova fliegt raus

Australian-Open-Siegerin Madison Keys ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati in das Achtelfinale eingezogen. Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova musste sich derweil verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 04:11 Uhr

© Getty Images Madison Keys steht in Cincinnati im Achtelfinale

In Runde zwei stand Madison Keys beim WTA-Tour-1000-Turnier von Cincinnati schon vor dem Aus, musste gegen Eva Lys zwei Matchbälle abwehren. Gegen die Japanerin Ali Ito ließ die Australian-Open-Siegerin nun aber keine Zweifel über die Siegerin aufkommen. Und zog mit einem 6:4 und 6:0 in das Achtelfinale ein.

Eine Enttäuschung gab es dagegen für Amanda Anisimova, die in Cincinnati an Position sechs gesetzt ist. Anisimova musste sich der Russin Anna Kalinskaya mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Nächste Gegnerin für Kalinskaya wird Landsfrau Ekaterina Alexandrova sein, die gegen die junge Australierin Maya Joint sicher mit 6:4 und 6:3 gewann.

Das Match des Tages hatten sich in der Day Session Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und Emma Raducanu geliefert. Mit dem besseren Ende für Sabalenka, die mit 7:6 (3), 4:6 und 7:6 (5) gewann. Nächste Gegnerin der Branchenprima wird die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro sein, die gegen Taylor Townsend beim 6:4 und 6:1 keine Probleme hatte.

