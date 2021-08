WTA Cincinnati: Naomi Osaka scheidet aus! Kerber kennt Gegnerin

Naomi Osaka ist beim WTA-1000-Event von Cinicnnati in der Nacht auf Freitag überraschend gescheitert. Die Japanerin unterlag Jil Teichmann in drei Sätzen. Auch die Landsfrau der Schweizerin, Belinda Bencic, erreichte das Viertelfinale. Angelique Kerber indes kennt ihre Gegnerin für die Runde der letzten Acht.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 08:56 Uhr

Naomi Osaka ist in Cincinnati an Jil Teichmann gescheitert

Tennis-Superstar Naomi Osaka (23) ist beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenzweite aus Japan unterlag der Schweizerin Jil Teichmann 6:3, 3:6, 3:6 und musste in der Generalprobe für die US Open damit den nächsten Rückschlag einstecken. Das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows beginnt am 30. August.

"Ich bin fast froh, dass ich verloren habe, da es mir so viele Dinge gibt, an denen ich in meinem Spiel arbeiten kann", sagte Osaka: "Ich hoffe nur, dass die Ergebnisse rechtzeitig zu den US Open kommen." Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war die Japanerin schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Auch Belinda Bencic erreicht Viertelfinale

Osaka hatte zuvor bereits angekündigt, ihr in Cincinnati gewonnenes Preisgeld als Unterstützung für die Erdbebenopfer in Haiti zu spenden. "Ich bin glücklich, aber traurig, dass ich nicht weitergekommen bin", sagte Osaka: "Aber ich glaube, ich habe das Bewusstsein geschärft. Ich bin froh, dass wir etwas beitragen konnten." Die Turnierverantwortlichen teilten mit, sie würden die Summe von 24.200 US-Dollar aufstocken.

Unterdessen ist auch die Landsfrau von Jil Teichmann, die frischgebackene Goldmedaillengewinnerin Belinda Bencic, ins Viertelfinale eingezogen. Die Schweizerin profitierte in der Night Session von einer verletzungsbedingten Aufgabe von Karolina Muchova beim Stand von 7:5 und 2:1 für Bencic. Die beiden Schweizerinnen treffen im Viertelfinale aufeinander.

Kerber gegen Kvitova

Bereits in der Day Session konnte Angelique Kerber ihren großartigen Lauf in Cincinnati fortsetzen. Die Deutsche besiegte Jelena Osapenko in drei Sätzen, nachdem die Lettin den ersten Durchgang noch gewonnen hatte. In der Runde der letzten Acht geht es für Kerber nun gegen Petra Kvitova, die Ons Jabeur im Achtelfinale nicht den Hauch einer Chance ließ.

Titelfavoritin ist in Ohio nun zweifelsohne die Weltranglistenerste Ash Barty, welche die Titelverteidigerin Viktoria Azarenka in der Runde der letzten 16 regelrecht demontierte. Im Viertelfinale trifft Barty auf die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Zudem kämpfen Paula Badosa und Karolina Pliskova um ein Ticket für die Vorschlussrunde.

