WTA Cincinnati: Naomi Osaka verhindert Auftakt-Pleite gegen Coco Gauff

Naomi Osaka konnte in der zweiten Runde des WTA-1000-Events von Cincinnati ein frühes Aus verhindern. Die Japanerin besiegte Coco Gauff nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3 und 6:4.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 20:32 Uhr

Naomi Osaka ist gut in die Western & Southern Open gestartet

Dabei hatte es lange Zeit so ausgesehen, als könnte Cori Gauff gegen die Nummer zwei des Turniers für eine Sensation sorgen. Die 17-jährige US-Amerikanerin startete stark, schaffte gegen Ende des ersten Satzes das Break, welches Gauff auch zum 6:4-Satzgewinn transportieren konnte. Und auch im zweiten Durchgang war es zunächst der Youngster, der Nadelstiche setzen konnte - Gauff legte erneut ein Break vor.

Diesmal konnte die Favoritin aus Japan - die bislang in Ohio primär abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgte - jedoch kontern: Osaka schaffte postwendend das Rebreak und fand nun immer besser ins Match. Die logische Konsequenz: Der zweite Durchgang ging mit 6:3 an Naomi Osaka, die nun die bessere Spielerin am Platz war. Das äußerte sich auch gleich zu Beginn des dritten Entscheidungssatzes, der Japanerin gelang direkt im ersten Spiel das frühe Break.

Osaka mit vielversprechendem Ende

Das ließ sich die Weltranglistenzweite nicht mehr nehmen: Osaka agierte nun deutliche formverbessert und wirkte bei ihrem ersten Turnier auf der WTA-Tour seit den French Open, bei denen sie aufsehenerregend aus dem Turnier zurückgezogen hatte, zu keinem Zeitpunkt so, als könnte sie dieses Match noch aus der Hand geben.

Nach etwas weniger als zwei Stunden machte die Japanerin schließlich den 4:6, 6:3 und 6:4-Erfolg perfekt. Es ist zudem der erste Sieg Osakas seit dem bitteren Aus bei den olympischen Spielen in ihrer Heimat.

Kerber schlägt Svitolina

Überraschen konnten am Mittwoch zudem Karolina Muchova, Elena Rybakina und Angelique Kerber. Letztere kegelte die Nummer vier des Turniers und frischgebackene Bronzemedaillengewinnerin aus Tokio Elina Svitolina in drei hochklassigen Sätzen aus dem Turnier.

Rybakina hingegen behielt gegen die Belgierin Elise Mertens klar die Oberhand, Karolina Muchova stoppte eine Titelverteidigung von Bianca Andreescu jäh. Petra Kvitova hingegen besiegte Veronika Kudermetova erwartungsgemäß.