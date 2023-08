WTA Cincinnati: Ons Jabeur müht sich ins Achtelfinale

Die beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati an fünf gesetzte Tunesierin Ons Jabeur hatte in der zweiten Runde gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina hart zu kämpfen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 07:26 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur steht nach einer Drei-Satz-Schlacht gegen Anhelina Kalinina im Achtelfinale

2:42 Stunden mühte sich Ons Jabeur beim Hartplatz-Klassiker in Cincinnati, ehe die Tunesierin das Achtelfinal-Ticket sicher hatte. Die Ukrainerin Anhelina Kalinina machte es der Tunesierin mehr als schwer, am Ende mit 6:3, 6:7 (2), 7:6 (2) als Siegerin vom Platz zu gehen. Besonders beeindruckend: Jabeur lag im Entscheidungssatz bereits mit 1:5 zurück, bäumte sich aber schließlich bis zum Matchgewinn auf. Am Mittwoch entscheidet sich, ob die Weißrussin Victoria Azarenka oder die Kroatin Donna Vekic ihre nächste Gegnerin sein wird.

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek, die Runde eins ein Freilos hatte, kennt nun ebenfalls ihre Kontrahentin um den Einzug in die Runde der letzten 16. Die Lokalmatadorin Danielle Collins fertigte die Russin Anastasia Pavlyuchenkova klar mit 6:3, 6:1 ab. Bereits letzte Woche in Montreál trafen die Polin und die US-Amerikanerin aufeinander. Dort setzte sich die dreifache French-Open-Siegerin 6:3, 4:6, 6:2 durch.

Titelverteidigerin Garcia bereits out

Überraschend früh gescheitert ist mit Caroline Garcia die Titelverteidigerin der Western & Southern Open: Die an sechs gesetzte Französin musste sich der wankelmütigen US-Amerikanerin Sloane Stephens nach 2:20 mit 6:4, 4:6, 4:6 geschlagen geben. Stephens holte sich damit im siebenten Duell mit der amtierenden WTA-Finals-Championesse den vierten Sieg. In der nächsten Runde geht es für die aktuell Weltranglisten-38. aus Florida entweder gegen die Tschechin Marketa Vondrousova oder die Russin Anastasia Potapova.

Im letzten Match des Tages scheiterte die Nummer 15 des Turniers, Madison Keys, an der Belgierin Elise Mertens. Die US-Amerikanerin musste sich nach 2:07 Stunden mit 3:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

