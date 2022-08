WTA Cincinnati: Osaka und Bencic verlieren früh, Pliskova schlägt Venus Williams

Naomi Osaka und Belinda Bencic sind beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati in der ersten Runde ausgeschieden. Weiter ist hingegen Karolina Pliskova, die sich gegen Venus Williams durchsetzte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.08.2022, 20:26 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste sich in Cincinnati früh geschlagen geben

Naomi Osaka kommt auf den nordamerikanischen Hartplätzen weiterhin nicht in Fahrt: Nachdem die Japanerin bereits in San Jose (Achtelfinale) und Toronto (erste Runde) früh gescheitert war, musste sie auch beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati eine rasche Pleite hinnehmen: Die vierfache Grand-Slam-Siegerin unterlag Shuai Zhang in der ersten Runde mit 4:6 und 5:7.

Anders als noch in Toronto, wo Osaka gegen Kaia Kanepi im zweiten Satz wegen Rückenproblemen aufgegeben hatte, schien sie in Ohio im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dennoch zeigte die 24-Jährige keine gute Leistung und musste ihrer Gegnerin nach 75 Minuten Spielzeit zum Sieg gratulieren. Zhang trifft in der zweiten Runde auf Ekaterina Alexandrova.

Cirstea besiegt Bencic

Mit Belinda Bencic musste eine weitere renommierte Spielerin ihre Koffer packen. Die amtierende Olympiasiegerin unterlag Sorana Cirstea mit 2:6, 7:6 (3) und 4:6. Die Rumänin bekommt es nun mit Petra Kvitova zu tun.

Keine Überraschung gab es hingegen im zweiten Match des Tages auf dem Center Court: Karolina Pliskova besiegte Venus Williams nach einem äußerst umkämpften ersten Satz letztlich souverän mit 7:5 und 6:1. Die Tschechin trifft nun auf Elise Mertens: Die Belgierin hatte mit Anhelina Kalinina beim 6:1 und 6:1-Erfolg keine Probleme.

