WTA Cincinnati: Rybakina schlägt Keys - jetzt wartet Sabalenka

Elena Rybakina ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Madison Keys in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen. Dort geht es gegen Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 03:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina trifft im Viertelfinale von Cincinnati auf Aryna Sabalenka

Elena Rybakina spielt eigentlich einen sehr guten Hartplatzsommer. Und musste dennoch in den vergangenen Wochen zwei bittere Halbfinal-Niederlagen verarbeiten - zunächst in Washington gegen Leylah Fernandez, danach in Montreal gegen Victoria Mboko. Kleiner Trost: Beide Rybakina-Bezwingerinnen holten dann auch den Titel. In Cincinnati wartet die papierformgemäß höchste Hürde schon im Viertelfinale: Denn nach dem 6:7 (3), 6.4 und 6:2 gegen Madison Keys trifft Elena Rybakina nun auf Titelverteidigerin Arbya Sabalenka.

Die Weltranglisten-Erste, die in der Runde davor gegen Emma Raducanu erst im Tiebreak des dritten Satzes gewinnen konnte, setzte sich gegen die ebenfalls in Hochform spielende Spanierin Jessica Bouzas Maneiro mit 6:1 und 7:5 durch.

Früher am Mittwoch, der von einer langen Regenunterbrechung in Mitleidenschaft gezogen worden war, gewann Iga Swiatek gegen Sorana Cirstea sicher mit 6:4 und 6:3. Magdalena Frech fügte Jessica Pegula in der Fortsetzung der am Dienstag abgebrochenen Partie mit 7:6 (5), 3:6 und 6:3 die nächste bittere Niederlage zu. Und Veronika Kudermetova sorgte mit dem 3:6, 7:6 (4) und 6:4 gegen Clara Tauson doch für eine kleine Überraschung.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati