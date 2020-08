WTA Cincinnati: Serena Williams verliert nach klarer Führung, Osaka souverän

Serena Williams ist beim WTA-Premier-5-Turnier von Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Naomi Osaka steht hingegen souverän in der Runde der letzten Acht.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 26.08.2020, 09:46 Uhr

© Getty Images Serena Williams verspielte gegen Maria Sakkari eine klare Führung

Tennis-Star Serena Williams findet wenige Tage vor dem Start der US Open weiter nicht in die Spur. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin unterlag im Achtelfinale der Western & Southern Open in New York der Weltranglisten-21. Maria Sakkari (Griechenland) trotz einer 7:5 und 5:3-Führung noch mit 7:5, 6:7 (5:7), 1:6 und schied auch bei ihrem zweiten Auftritt nach dem Restart der WTA-Tour überraschend früh aus. In der Vorwoche war die 38-Jährige beim Turnier in Lexington/Kentucky bereits im Achtelfinale an der Weltranglisten-116. Shelby Rogers gescheitert.

Williams spielte bei ihrem erneuten frühen Aus auch ihr Körper einen Streich. Die US-Amerikanerin hielt sich nur 24 Stunden nach ihrem Dreisatzsieg zum Auftakt gegen Arantxa Rus immer wieder ihr linkes Bein, zudem musste sie sich am Rücken behandeln lassen. Beim Stand von 0:5 im dritten Satz schossen Williams sogar Tränen in die Augen. Ob eine gravierendere Verletzung vorliegt und ihr Start bei den US-Open (ab 31. August) gefährdet ist, wurde zunächst nicht bekannt.

Sakkari trifft im Viertelfinale nun auf Johanna Konta, die Vera Zvonareva mit 6:4 und 6:2 besiegte. Im anderen Viertelfinale der unteren Hälfte treffen Ons Jabeur (6:3 und 6:0 gegen Christina McHale) und Victoria Azarenka (6:4 und 7:5 gegen Alize Cornet) aufeinander.

Im oberen Teil des Tableaus ist mit Naomi Osaka die nach dem Aus von Pliskova, Kenin und Williams nun am höchsten platzierte Spielerin gelistet. Die Japanerin schlug Dayana Yastremska im Achtelfinale dank einer starken Leistung mit 6:3 und 6:1 und bekommt es nun mit Anett Kontaveit, die Marie Bouzková mit 6:3 und 6:3 besiegte, zu tun. Komplettiert wird das Viertelfinale von Elise Mertens (6:2 und 6:3 gegen Veronika Kudermetova) und Jessica Pegula (6:2, 2:6 und 6:3 gegen Aryna Sabalenka).

Das Einzel-Draw von Cincinnati