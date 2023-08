WTA Cincinnati: Treffen der Comeback-Mütter in Runde eins

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati treffen in Runde eins Caroline Wozniacki und Elina Svitolina aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 09:38 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki setzt ihr Comeback in Cincinnati fort

Besser hätte es man sich gar nicht ausdenken können: Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati treffen nämlich mit Elina Svitolina und Caroline Wozniacki in Runde eins zwei Frauen aufeinander, die erst vor kurzem aus ihren kürzeren (Svitolina) und längeren (Wozniacki) Babypausen zurückgekommen sind. Während die Ukrainerin allerdings bereits seit ein paar Monaten wieder den Schläger schwingt und in Wimbledon sensationell das Halbfinale erreicht hat, hatte Wozniacki erst in dieser Woche in Montreal ihr Comeback gegeben.

Auch ein paar andere Auftakt-Partien beim letzten großen Event vor den US Open versprechen Spannung. So trifft etwa Karolina Pliskova auf Jelena Ostapenko. Jennifer Brady, eine weitere Rückkehrerin nach längerer Absenz (wenn auch verletzungsbedingt) spielt gegen Donna Vekic. Und auch Ons Jabeur ist wieder mit am Start.

Angeführt wird das Tableau von Iga Swiatek vor Aryna Sabalenka, Jessica Pegula und Elena Rybakina. Deutschsprachige Spielerinnen sind mit Ausnahme von Belinda Bencic im Einzel nicht am Start.

So sehen die Viertelfinali gemäß Setzliste aus:

Iga Swiatek (POL/1) Caroline Garcia (FRA/6) Elena Rybakina (KAZ/4) Cori Gauff (USA/7) Jessica Pegula (USA/3) Maria Sakkari (GRE/8) Aryna Sabalenka (BLR/2) Ons Jabeur (TUN/5)

