WTA Cincinnati: Venus Williams feiert Auftaktsieg, Elina Svitolina sagt Start ab

Während sich Venus Williams beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati über einen Auftaktsieg gegen Veronika Kudermetova freuen durfte, musste Elina Svitolina ihren Start aufgrund einer Fußverletzung absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 07:00 Uhr

© Getty Images Venus Williams durfte jubeln

43 Jahre und noch kein bisschen müde: Venus Williams hat beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati einmal mehr ein Ausrufezeichen gesetzt. Die US-Amerikanerin setzte sich in der ersten Runde gegen die an Position 16 gesetzte Veronika Kudermetova mit 6:4 und 7:5 durch.

Der Sieg gegen Kudermetova markierte für Williams den ersten Erfolg gegen eine Top-20-Spielerin seit exakt vier Jahren. "Die Genugtuung kommt definitiv von der ganzen Arbeit, die nötig ist, um überhaupt hier zu sein", erklärte die ehemalige Weltranglistenerste nach dem Match. Sie trifft in Runde zwei auf Qinwen Zheng oder Aliaksandra Sasnovich.

Mit Sloane Stephens durfte sich am Montag zudem eine weitere Lokalmatadorin über den Einzug in die Runde der letzten 32 freuen. Die US-Open-Siegerin von 2017 schlug Elisabetta Cocciaretto in zwei Sätzen und fordert mit Caroline Garcia nun die Nummer sechs des Turniers.

Schlechte Nachrichten gab es indes von Elina Svitolina. Die Wimbledon-Halbfinalistin, die zum Auftakt gegen Caroline Wozniacki gespielt hätte, musste ihren Start in Cincinnati wegen Problemen am rechten Fuß absagen. Ersetzt wird Svitolina von Varvara Gracheva.

