WTA Cincinnati: Venus Williams, Sloane Stephens und Sofia Kenin erhalten Wildcards

Das WTA-1000-Turnier in Cincinnati bekommt prominenten Zuwachs: Venus Williams, Sloane Stephens und Sofia Kenin erhielten allesamt Wildcards.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.07.2022, 15:30 Uhr

© Getty Images Venus Williams wird in Cincinnati an den Start gehen

Die US Open werfen ihre Schatten voraus: Hatten die Veranstalter in Cincinnati auf Herrenseite zuletzt eine Wildcard an Nick Kyrgios vergeben, so gab es nun auch bei den Frauen äußerst prominenten Zuwachs für das Teilnehmerfeld - und das gleich in dreifacher Ausführung. Venus Williams, Sloane Stephens und Sofia Kenin werden in Ohio allesamt dank Wildcards an den Start gehen.

Alle drei Spielerinnen hatten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, kommen insgesamt aber mit der Erfahrung von neun Einzel-Grand-Slam-Titel nach Cincinnati.

Venus Williams zeichnete sich mit gleich sieben Titeln für den Großteil davon verantwortlich und könnte in Cincinnati auf ihre Schwester Serena treffen. Die 40-jährige US-Amerikanerin wird beim WTA-Masters-1000-Turnier dank ihres Protected Rankings aufschlagen.

Das Event in Cincinnati wird vom 15. bis 21. August über die Bühne gehen und dient als letztes großes Vorbereitungsturnier auf die US Open. Der Startschuss für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres fällt am 29. August.