WTA Cincinnati: Wim Fissette kennt alle Geheimnisse

Wim Fissette, belgischer Erfolgscoach und seit diesem Jahr Trainer von Naomi Osaka, hat auch schon die Finalgegnerin seines Schützlings trainiert: Viktoria Azarenka.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2020, 08:53 Uhr

© Getty Images Wim Fissette hat auch Viktoria Azarenka trainiert

Für vier Grand-Slam-Titel trägt Wim Fissette die Verantwortung als Coach: Zunächst hatte Kim Clijsters unter der Anleitung ihres belgischen Landsmannes zweimal die US Open und noch einmal die Australian Open gewonnen, 2018 saß Fissette in der Box von Angelique Kerber, als diese in Wimbledon ihren wohl größten Karriere-Triumph feierte. Bekanntermaßen hat auch Sabine Lisicki die Dienste des renommierten Übungsleiters in Anspruch genommen, mit dem Finaleinzug in Wimbledon 2013 als Ergebnis.

Aktuell kümmert sich Fissette um Naomi Osaka, die ihrerseits zwei Major-Siege in die Kooperation mit einbringt. Osaka weiß in dieser Woche nicht nur spielerisch zu überzeugen, sondern hat mit ihrem Boykott des Halbfinales am Mittwoch auch ein politisches Zeichen gesetzt. Und die Veranstalter durch ihre Aktion dazu bewegt, den gesamten Spieltag um 24 Stunden nach hinten zu verlegen.

Osaka mit neuer mentaler Härte

Osaka zählt in Absenz von Spitzenkräften wie Ashleigh Barty, Simona Halep (die ebenfalls schon von Wim Fissette), Elina Svitolina oder Kiki Bertens zu den Topfavoritinnen bei den am Montag beginnenden US Open. Während der Cincinnati/New York-Woche zeigte die Japanerin neben gewohnt grandiosem Tempo vor allem auch mentale Härte: Im Viertelfinale gegen Anett Kontaveit gab Osaka im Entscheidungssatz einen 4:1-Vorsprung aus der Hand, gewann dennoch noch mit 7:5. Und gegen Elise Mertens am Freitag machte die 22-Jährige nach gewonnenem ersten Satz einen Rückstand wett, setzte sich schließlich mit 6:2, 7:6 (5) durch.

Matches waren das, die Osaka in der jüngeren Vergangenheit nicht zwingend gewonnen hätte. Zu Beginn des Jahres 2020 unterlag sie etwa als Titelverteidigerin bei den Australian Open Cori Gauff. Und scheiterte dabei zu beinahe ebenso großen Anteilen an ihren Nerven wie an ihrer Gegnerin.

Azarenka ungesetzt ins Finale

Im Finale von Cincinnati/New York wartet am heutigen Samstag also Viktoria Azarenka (17 Uhr, live auf DAZN). Auch die Weißrussin verbindet mit Wim Fissette eine gemeinsame Arbeits-Vergangenheit. Nach der erfolgreichen Zeit2015 und 2016 kamen die beiden noch einmal 2019 zusammen.

Dass Azarenka das Endspiel des aktuellen Turniers erreicht hat, war nicht unbedingt abzusehen. Selbst im ausgedünnten Feld war für die ehemalige Nummer eins der Welt kein Platz in der Setzliste übrig geblieben. Auf dem Weg ins Finale konnte Azarenka mit Dona Vekic gleich zum Auftakt und mit Johanna Konta in der Vorschlussrunde aber die Nummern 15 und acht besiegen, nahm mit Ons Jabeur im Viertelfinale eine Spielerin aus dem Wettbewerb, die seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf der WTA-Tour starke Leistungen gezeigt hatte.

Gegen Naomi Osaka hat Viktoria Azarenka drei Mal gespielt, die Japanerin hat mit 2:1-Siegen die Nase vorne. Und nun eben Wim Fissette in seiner Box, der über ihre Kontrahentin so gut Bescheid weiß wie wenige andere.