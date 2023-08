WTA Cincinnati: Wozniacki unterliegt Lucky Loserin, Kvitova weiter

Der Dienstag-Nachmittag hatte auf Grund der Verschiebungen auch bei den Frauen viele Matches beim Masters in Cincinnati zu bieten. Caroline Wozniacki kassierte eine Niederlage.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 23:11 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki konnte beim zweiten Turnier keinenn Sieg einfahren.

Nach der Absage von Elina Svitolina bekam es Wozniacki mit der Lucky Loserin Varvara Gracheva zu tun, die ihre Chance gegen die ehemalige Nummer eins der Welt zu nutzen wusste. 6:4, 6:4 siegte die Französin Gracheva gegen die mit einer Wildcard angetretenen Dänin. Nach ihrem Comeback in der vergangen Woche, bei dem Wozniacki die erste Runde in Montreal überstand, war nun beim zweiten Turnier bereits in Runde eins Schluss.

Ebenfalls ausgeschieden ist Karolina Pliskova, die Jelena Ostapenko in drei Sätzen unterlag. Nach einem 6:1 und der Satzführung für Pliskova, steigerte sich Ostapenko und konnte das Match drehen. 6:3, 6:4 war der Ergebnis der beiden weiteren Sätze. Ostapenko trifft nun auf Jelena Rybakina.

Azarenka, Kasatkina und Kvitova siegen glatt

Petra Kvitova hatte gegenAna Blinkova nur im ersten Satz Schwierigkeiten, 7:6(2), 6:0 lautete nach runden 90 Minuten das Endergebnis. Victoria Azarenka benötige für ihr 6:3, 7:5 gegen Barbora Krejcikova satte 15 Minuten mehr Spielzeit. Schneller machte es daria Kasatkina gegen Peyton Stearns. 6:2, 6:1 standen nach 68 Minuten auf der Anzeigetafel.

