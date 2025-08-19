WTA Cleveland: Eva Lys erreicht das Viertelfinale

Eva Lys steht im Viertelfinale des WTA 250er-Turniers in Cleveland. Gegnerin Polina Kudermetova legte stark los. Lys steigerte sich jedoch Mitte des ersten Satzes und siegte am Ende problemlos 6:4, 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 22:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Cleveland das Viertelfinale erreicht.

Nach ihrem Erstrundenerfolg gegen Maya Joint, konnte Eva Lys auch nach ihren zweiten Auftritt in Cleveland den Court als Siegerin verlassen. Gegen Polina Kudermetova siegte die Rechtshänderin nach einem misslungenen Start. Denn Lys lag zunächst 1:4 hinten, drehte dann aber den ersten Satz zu den eigenen Gunsten und gab dabei kein Spiel mehr ab.

Diesen Lauf setzte die Nummer 60 des WTA-Rankings im zweiten Satz direkt fort. Die schnelle 4:0-Führung ebnete den Weg für einen weiteren glatten Zweisatzerfolg im Bundesstaat Ohio. Am Ende entwickelte sich dann jedoch nochmal eine kleine Zitterpartie, die jedoch schnell ein positives Ende finden sollte. Bei Aufschlag Kudermetova vergab Lys die ersten beiden Mätchbälle. Anschließend benötigte die 23-Jährige drei weitere Versuche, um das Match nach 1:24 Stunde Spielzeit beendete.

Eva Lys trifft auf die 100 der Welt

Damit steht Evy Lys bereits im Viertelfinale in der Stadt am Eriesee, wo mit Anastasia Zakharova eine weitere gut aufspielende Gegnerin wartet. Die Nummer 100 der Welt siegte gegen Hailey Baptiste ebenfalls in zwei Sätzen. Einfach dürfte die anstehende Aufgabe also nicht werden. Eine weitere hochkonzentrierte Leistung, wie heute ab Mitte des ersten Satzes, wird definitiv notwendig sein.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Cleveland