WTA Cleveland: Eva Lys steigt nach Viertelfinaleinzug aus

Eva Lys ist nach ihrem Viertelfinaleinzug in Cleveland vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Für die Deutsche geht es nun zu den US Open nach New York.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 09:27 Uhr

© Getty Images Eva Lys reist nun nach New York

Eva Lys ist nach ihrem Einzug ins Viertelfinale aus dem WTA-Turnier in Cleveland ausgestiegen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin verkündete ihre Entscheidung kurz nach dem 6:4 und 6:3 im Achtelfinale gegen die Russin Polina Kudermetova. Im Viertelfinale wäre Lys auf Kudermetovas Landsfrau Anastasia Zakharova getroffen.

"Leider musste ich die schwere Entscheidung treffen, mich hier in Cleveland aus dem Viertelfinale zurückzuziehen", schrieb Lys in einem Instagram-Beitrag: "Im Moment muss ich auf meinen Körper hören - und manchmal verhindert eine kleine Pause eine längere." Es gehe nun "auf nach New York, um mich zu erholen und auf die US Open vorzubereiten."

Die US Open, letzter Grand Slam des Jahres, beginnen am Sonntag.

