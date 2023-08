WTA Cleveland: Venus Williams sagt Start ab - und hofft auf Rückkehr im kommenden Jahr

Venus Williams kann aufgrund einer Knieverletzung nicht am WTA-250-Turnier in Cleveland teilnehmen. Trotz des Rückschlags blickt die 43-Jährige optimistisch in die Zukunft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 20:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Venus Williams hofft auf einen Start bei den US Open

Erst unlängst zeigte Venus Williams, dass mit ihr auch noch im Alter von 43 Jahren zu rechnen ist: Beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati feierte sie zum ersten Mal seit 2019 einen Sieg gegen eine Top-20-Spielerin. Wenngleich auf den überraschenden Erfolg gegen Veronika Kudermetova eine vermeidbare Niederlage gegen Qinwen Zheng folgte, durften die Fans der ehemaligen Weltranglistenersten doch durchaus Hoffnung für die US Open schöpfen.

Nun musste Williams jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Wie sie in einer Videobotschaft mitteilte, kann die US-Amerikanerin aufgrund einer Knieverletzung nicht am WTA-250-Turnier in Cleveland teilnehmen. "Leider spielt mein Knie nicht richtig mit", meinte Williams. "Es unterstützt mich im Moment einfach nicht, wenn ich auf dem Platz stehe. Es ist so ein Pech."

Dennoch warf Williams einen vorsichtig optimistischen Blick in die nahe und etwas fernere Zukunft: "Ich werde an mir arbeiten und versuchen, mich zusammenzureißen, sodass ich bei den US Open dabei sein und hoffentlich auch nächstes Jahr in Cleveland spielen kann."

Wie bereits für das Turnier in Cleveland erhielt Williams auch für die US Open eine Wildcard. Sollte sie für das letzte Grand-Slam-Event des Jahres rechtzeitig fit werden, stünde Williams in diesem Jahr zum 24. Mal im Hauptfeld. 2000 und 2001 holte sie in Flushing Meadows den Titel.

Das Einzel-Tableau in Cleveland