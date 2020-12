WTA: Die zehn besten Tiebreak-Spielerinnen des Jahres

Was? Gleich fünf Spielerinnen haben es geschafft, in Tiebreaks ein perfektes Jahr 2020 hinzulegen? Das wollen wir uns ein wenig genauer ansehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2020, 22:51 Uhr

© Getty Images Wenigstens in Tiebreaks war Elina Svitolina 2020 perfekt

Und wieder die alte Leier: So richtig viele Matches sind in diesem Jahr auf der WTA-Tour nicht zusammen gekommen. Und das ist auch die schlüssigste Erklärung dafür, dass gleich fünf Spielerinnen es geschafft haben, all ihre Kurzentscheidungen zu gewinnen. Besonders beeindruckend dabei Elina Svitolina und Garbine Muguruza, die jeweils sieben Mal ins Tiebreak mussten.

Hier die Wertung mit den zehn besten Tiebreak-Spielerinnen 2020 (nach Gewinnquote)

Rang Spielerin Bilanz Quote 1 Elina Svitolina (UKR) 7:0 100% 2 Garbine Muguruza (ESP 7:0 100% 3 Karolina Muchova (CZE) 4:0 100% 4 Victoria Azarenka (BLR) 3:0 100% 5 Marketa Vondrousova (CZE) 2:0 100% 6 Maria Sakkari (GRE) 9:1 90% 7 Veronika Kudermetova (RUS) 7:1 87,5% 8 Simona Halep (ROM) 5:1 83,3% 9 Belinda Bencic (SUI) 4:1 80,0% 10 Kiki Bertens (NED) 3:1 75,0%

Lediglich Maria Sakkari schafft es aber in die Reihung der Vielspielerinnen in Sachen Tiebreak. Viele Kurzentscheidungen gespielt, aber weniger als die Hälfte gewonnen haben Aryna Sabalenka, Jennifer Brady und Anastasia Pavlyuchenkova.

Hier die Liste der Spielerinnen mit den meisten Tiebreaks 2020