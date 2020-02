WTA Doha: Ashleigh Barty vor Comeback, Angelique Kerber pausiert noch

Ashleigh Barty ist beim WTA-Premier-Turnier in Doha topgesetzt. Der Name Angelique Kerber hingegen fehlt im Tableau.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 14:10 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Barty hatte zuletzt ihre Teilnahme in Dubai wegen einer Fußverletzung abgesagt, beim mit 3,2 Millionen US-Dollar dotierten Event in Quatar ist die nun wieder am Start. Sieben der acht Spitzendamen sind dabei, einzig US-Open-Siegerin Bianca Andreescu fehlt; die Kanadierin musste ihr Comeback weiter verschieben. Kurzfristig abgesagt hat zudem Simona Halep.

Die ersten acht Gesetzten profitieren allesamt von einem Freilos zum Auftakt, prominente Wildcards sind Ons Jabeur und Vera Zvonareva.

Doha: Görges dabei, Kerber fehlt

Einzige Starterinnen aus Deutschland sind Julia Görges und Laura Siegemund. Görges trifft in Runde 1 auf die an 15 gesetzte Maria Sakkari. Siegemund hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, nach einem 7:5, 7:5 über Magdalena Frech im Quali-Finale. Die Österreicherin Barbara Haas ist zum Auftakt der Qualifikation nach einem respektablen 6:3, 7:6 (3) und 0:6 gegen Camila Giorgi ausgeschieden.

Deutschlands Spitzenspielerin Angelique Kerber fehlt indes auch in Doha, wo sie eigentlich ihr Comeback nach Oberschenkelproblemen feiern wollte.

