WTA Doha: Brady und Bertens schon raus, Azarenka und Muguruza souverän

Der erste Tag des WTA-500-Turniers in Doha brachte zwei Überraschungen: Jennifer Brady und Kiki Bertens mussten sich bereits zum Auftakt geschlagen geben. Ansonsten hielten sich die Favoritinnen schadlos.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.03.2021, 19:44 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka ließ Svetlana Kuznetsova in Doha keine Chance

Erstmals seit den Australian Open in Melbourne schlägt in Doha ein Großteil der besten Tennisspielerinnen der Welt auf. Mit Jennifer Brady erwischte es gleich am ersten Hauptfeldtag die Finalistin des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die US-Amerikanerin musste sich Anett Kontaveit klar mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben.

Sogar noch chancenloser war die Weltranglistenelfte Kiki Bertens. Die Niederländerin, die die Australian Open aufgrund einer Operation an der Achillessehne abgesagt hatte, verlor gegen die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko deutlich mit 0:6 und 2:6.

Dem Rest der Favoritinnen erging es in der Hauptstadt Katars hingegen deutlich besser: Victoria Azarenka (6:2 und 6:3 vs. Svetlana Kuznetsova), Maria Sakkari (6:0 und 6:3 vs. Mayar Sherif) und Garbine Muguruzua (6:2 und 7:6 (4) vs. Veronika Kudermetova) blieben allesamt ohne Satzverlust.

Das gelang auch der Deutschen Angelique Kerber, die sich gegen die Türkin Cagla Buyukakcay mit 6:4 und 6:2 durchsetzte. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin bekommt es in Runde zwei nun mit Brady-Bezwingerin Kontaveit zu tun.

