WTA Doha: Iga Swiatek - "Jedes Turnier ist eine andere Geschichte"

Iga Swiatek ist zurück in Doha. In der Hauptstadt Katars legte die Polin im vergangenen Jahr den Grundstein für eine unfassbare Siegesserie. Einen Vorteil ortet die Weltranglistenerste darin allerdings nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 17:27 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek schied bei den Australian Open bereits im Achtelfinale aus

Der Start ins Tennisjahr 2023 verlief für Iga Swiatek alles andere als nach Plan: Bei den Australian Open musste sich die Topfavoritin auf den Titel bereits im Achtelfinale gegen die spätere Finalistin Elena Rybakina verabschieden. Es folgte eine dreiwöchige Pause, die Swiatek eigenen Angaben zufolge für intensive Trainingseinheiten nutzte.

"Das Trainingspensum war ziemlich hoch, sodass ich Zeit hatte, mich auch auf technische Dinge zu konzentrieren, um mich als Spielerin zu verbessern", gab Swiatek vor Beginn des WTA-1000-Turniers in Doha zu Protokoll. Nach der so erfolgreichen Vorsaison wolle sie die Erwartungen nun wieder hinunterschrauben und sich auf die Arbeit am Platz konzentrieren.

37 Siege in Folge

Die Erinnerungen an Doha könnten für Swiatek unterdessen nicht besser sein. Im vergangenen Jahr holte sie in Katar den Titel und legte somit den Grundstein für einen beeindruckenden Erfolgslauf. 37 Matches in Folge entschied die Polin für sich, ehe die Serie in der dritten Runde von Wimbledon gegen Alize Cornet riss.

"Es war eine erstaunliche Saison. Es sind Dinge passiert, die nicht oft vorkommen. Ich dachte, dass ich vielleicht in ein paar Jahren die Art von Spielerin sein könnte, die so beständig ist, dass sie auf Platz eins bleibt. Aber ich habe nicht erwartet, dass das im vergangenen Jahr passiert", blickte Swiatek zurück.

Swiatek im Viertelfinale gegen Bencic?

Einen Vorteil für die diesjährige Ausgabe des hochkarätig besetzten Events erwartet sich die Weltranglistenerste trotz der guten Erinnerungen aber nicht: "Ich konzentriere mich nicht wirklich auf die Titelverteidigung. Ich habe das Gefühl, dass jedes Jahr eine andere Geschichte ist, jedes Turnier ist eine andere Geschichte. Es macht für mich einfach keinen Sinn, an das letztjährige Turnier zu denken."

Die Auslosung hat es für Swiatek in sich, könnte sie nach einem Freilos zum Auftakt doch bereits in Runde zwei auf Danielle Collins treffen. Mögliche Viertelfinalgegnerin ist Abu-Dhabi-Siegerin Belinda Bencic.

