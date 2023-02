WTA Doha: Iga Swiatek stellt ihre Backkünste unter Beweis

Iga Swiatek wusste beim WTA-500-Event in Doha bislang vollends zu überzeugen. Auf dem Weg ins Finale gab die Weltranglistenerste erst zwei Games ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 08:17 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek präsentierte sich in Doha bislang in beeindruckender Form

Um Iga Swiatek muss man sich wahrlich keine Sorgen machen. Nach ihrem überraschenden Achtelfinalaus bei den Australian Open präsentiert sich die Weltranglistenerste beim WTA-500-Turnier in Doha bereits wieder in absoluter Topform. Auf dem Weg ins Endspiel gab die Polin bislang läppische zwei Spiele ab.

Zugegeben: Dass Abu-Dhabi-Siegerin Belinda Bencic nicht zum Viertelfinalduell gegen Swiatek antreten konnte, ist dieser Statistik naturgemäß zuträglich. Dennoch erinnern die Leistungen der 21-Jährigen stark an vergangenes Jahr, als Swiatek in der Hauptstadt Katars zu einem fulminanten Lauf ansetzte, der nach 37 Siegen in Folge erst in der dritten Runde von Wimbledon endete.

Im Halbfinale gegen Veronika Kudermetova gewann Swiatek - wie bereits in Runde zwei gegen Danielle Collins - mit 6:0 und 6:1. Erneut verteilte die dreifache Grand-Slam-Siegerin also - der Schönheit der englischen Sprache sei Dank - einen "bagel" und einen "breadstick".

Ob Swiatek ihre Bäckerei auch im Finale am Samstag gegen Jessica Pegula öffnet, bleibt abzuwarten. Der Respekt vor der an Position zwei gesetzten US-Amerikanerin war der Polin allenfalls anzumerken: "Es braucht immer viel, um gegen Jessie zu gewinnen. Sie ist eine großartige Spielerin."

