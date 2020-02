WTA Doha: Kvitova im Viertelfinale, Anisimova krank

Petra Kvitova steht im Viertelfinale des WTA-Premier-Turniers in Doha. Die Tschechin besiegte Jelena Ostapenko in drei Sätzen und könnte nun auf Landsfrau Kristina Pliskova treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2020, 14:50 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova steht in Doha unter den letzten Acht

Kvitova setzte sich im Duell zweier früherer Grand-Slam-Champions mit 2:6, 7:5 und 6:1 durch. Ostapenko hatte 2017 überraschend die French Open für sich entscheiden können, Petra Kvitova zweimal den Wimbledon-Titel geholt. Im Viertelfinale könnte es nun zu einem tschechischen Gipfeltreffen kommen: Sollte nämlich Karolina Pliskova ihr Match gegen Ons Jabeur gewinnen, ginge es gegen Kvitova.

Die Nummer eins der Welt und des Turnieres, Ashleigh Barty, steht erst am Donnerstag wieder auf dem Court. Und nach dem Auftakterfolg gegen Laura Siegemund vor einer schwierigen Aufgabe. Barty muss gegen Elena Rybakina ran, die in der laufenden Saison mit 21 Matchsiegen die WTA-Tour in dieser Kategorie anführt.

Kampflos kam auch Veteranin Svetlana Kuznetsova in die Runde der letzten Acht. Die Russin profitierte von einer Krankheit ihrer Gegnerin Amanda Anisimova. Die jungenUS-Amerikanerin, im vergangenen Jahr im Halbfinale der French Open, konnte zum Match gegen Kuznetsova nicht antreten.

