WTA Doha: Petra Kvitova und Garbine Muguruza bestreiten Finale

Das Endspiel des WTA-500-Turniers in Doha lautet Petra Kvitova gegen Garbine Muguruza. Die Tschechin setzte sich gegen Jessica Pegula in zwei Sätzen durch, ihre Finalgegnerin aus Spanien musste zu ihrem Halbfinalduell mit Victoria Azarenka erst gar nicht antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.03.2021, 17:45 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova schlug Jessica Pegula in zwei Sätzen

Nach den Bildern am Donnerstag hatten die Veranstalter des WTA-500-Turniers in Doha bereits wohl damit gerechnet, am Freitag sorgte Victoria Azarenka dann für Klarheit: Aufgrund von Rückenproblemen, die sie bereits im Viertelfinale gegen Elina Svitolina geplagt hatten, konnte die 31-Jährige nicht zu ihrem Halbfinalmatch gegen Garbine Muguruza antreten.

Die Spanierin trifft im Endspiel nun auf Petra Kvitova, die sich ihrerseits gegen Jessica Pegula mit 6:4 und 6:4 durchsetzte. Die Tschechin trotzte dem starken Wind besser als ihre Kontrahentin, holte im zweiten Satz einen 2:4-Rückstand auf und steht somit in ihrem ersten Finale seit dem Turnier in Stuttgart im Jahr 2019.

Im Head to Head zwischen Kvitova und Muguruza führt die Tschechin mit 4:1. Zudem gingen die vergangenen vier Begegnungen allesamt an die 30-Jährige.

