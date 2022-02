WTA Doha: Sabalenka, Gauff im Achtelfinale, Kvitova muss aufgeben

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist ebenso wie Cori Gauff, Barbora Kreijcikova und Jelena Ostapenko in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Doha eingezogen. Nicht mehr dabei ist dagegen Petra Kvitova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 19:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hatte mit Alizé Cornet keine Probleme

Kvitova musste im ersten Match des Tages gegen Elise Mertens beim Stand von 5:7 und 2:1 aufgeben. Chancenlos ausgeschieden ist Clara Tauson, die in Runde eins gegen Belinda Bencic noch überzeugt hatte. Tauson verlor gegen Paula Badosa mit 1:6 und 2:6.

Ohne Probleme hat Turnierfavoritin Aryna Sabalenka das Achtelfinale erreicht. Die Belarussin gewann gegen Alizé Cornet mit 6:2 und 6:2 und spielt nun gegen Kerber-Bezwingerin Jil Teichmann, die sich gegen die Belgierin Allison van Uytvanck durchsetzen konnte.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Cori Gauff nach einem 6:2 und 7:6 (3) gegen Caroline Garcia. Gauff, für die das Tennisjahr 2022 nicht gut begonnen hat, muss jetzt gegen die an Position fünf gesetzte Badosa ran.

Ein richtiges Schlagermatch kündigt sich ganz unten im Tableau an: Dort spielt nämlich die an Nummer zwei gesetzte regierende French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova gegen Jelena Ostapenko, die in Roland Garros 2017 den Titel holen konnte. Während Krejcikova gegen Magda Linette beim 6:1 und 6:3 keine Probleme hatte, musste sich Dubai-Siegerin Ostapenko gegen Amanda Anismivoa ganz schön strecken. Gewann aber schließlich mit 6:3, 4:6 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Doha