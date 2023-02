WTA Doha: Swiatek erneut gnadenlos, im Finale morgen gegen Pegula

Iga Swiatek ist mit einer Gala-Vorstellung in das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Doha eingezogen. Die Weltranglisten-Erste ließ Veronika Kudermetova nur einen Spielgewinn und trifft im Finale am Samstag auf Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2023, 18:10 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in ihrem ersten Endspiel 2023

Zugegeben: Iga Swiatek war zu ihrem Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Doha gegen Veronika Kudermetova einigermaßen gut ausgeruht angetreten. Am Tag zuvor hatte sich Belinda Bencic abgemeldet, Swiatek zog kampflos in die Vorschlussrunde ein. Und hielt sich dort beim 6:0 und 6:1 gegen Kudermetova nur 56 Minuten auf dem Center Court in Doha auf. Damit steht Swiatek erstmals in dieser Saison in einem Endspiel.

Dort bekommt sie es mit einer Spielerin zu tun, gegen die sie beim United Cup eine empfindliche Niederlage hinnehmen musste: Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin, in Doha hinter Swaitek an Position zwei gesetzt, musste gegen Maria Sakkari über drei Sätze gehen, gewann mit 6:2, 4:6 und 6:1.

Für Swiatek, die im vergangenen Jahr in Doha ihre beeindruckende Siegesserie gestartet hatte, geht es morgen um den zwölften turniersieg im Einzel auf der WTA-Tour. Jessica Pegula hat bislang zwei Einzel-Championate geholt: im Herbst 2022 in Guadalajara. Und 2019 in Washington.

Im Doppel steht Pegula in Doha an der Seite von Cori Gauff übrigens im Endspiel.

