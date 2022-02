WTA Dubai: Aryna Sabalenka auf der Suche nach Konstanz und Rhythmus

Aryna Sabalenka führt das Feld beim WTA-500-Turnier von Dubai an. In den Vereinigten Arabischen Emiraten will die 23-Jährige vor allem an ihrer Konstanz arbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2022, 20:59 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka fühlt sich für Dubai bereit

Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel sollte sich auch bei den Australian Open 2022 nicht erfüllen: Aryna Sabalenka unterlag Kaia Kanepi im Achteflinale knapp in drei Sätzen und muss somit weiterhin auf ihren Premierentriumph auf Major-Ebene warten. In dieser Woche kehrt die Belarussin in Dubai auf die Tour zurück - und möchte dabei konstanter agieren als noch Down Under.

Denn in Adelaide und Melbourne hatte Sabalenka vor allem mit ihrem Aufschlag massive Probleme, mehr als zehn Doppelfehler pro Partie gehörten zum Alltag der 23-Jährigen. "Es waren harte Matches in Australien. (...) Ich musste einfach wieder anfangen und mit dem Training beginnen", meinte die Weltranglistenzweite im Rückblick auf die vergangenen Wochen.

Sie habe darüber nachgedacht, beim Turnier in St. Petersburg an den Start zu gehen, verzichtete letztlich aus Gründen der Erholung aber auf einen Start in Russland. Vor dem Event in Dubai ist die Marschroute für Sabalenka nun klar: "Nach dem Saisonstart würde ich sagen, dass ich das Ziel habe, Konstanz in mein Spiel zu bringen und den Rhythmus wiederzufinden. Im Moment ist jedes Match für mich ein Kampf."

In den vergangenen beiden Jahren erreichte Sabalenka in Dubai jeweils das Viertelfinale, 2022 ist sie als topgesetzte Spielerin eine der Favoritinnen auf den Turniersieg. "Ich fühle mich gut. Ich bin bereit. Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen", erklärte die 23-Jährige. Zum Auftakt trifft Sabalenka am Dienstag auf Marta Kostyuk.

