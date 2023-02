WTA Dubai: Aryna Sabalenka kassiert erste Saisonniederlage

Aryna Sabalenka hat beim WTA-1000-Turnier in Dubai ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Australian-Open-Siegerin unterlag Barbora Krejcikova mit 6:0, 6:7 (2) und 1:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 18:27 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka musste in Dubai die erste Niederlage des Jahres hinnehmen

Nach 13 Siegen en suite zu Beginn des Jahres ist der Erfolgslauf von Aryna Sabalenka zu Ende: Die 24-Jährige musste im Viertelfinale des WTA-1000-Events von Dubai ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Die amtierende Adelaide- und Australian-Open-Siegerin unterlag Barbora Krejcikova nach starkem Beginn mit 6:0, 6:7 (2) und 1:6.

Dabei deutete zunächst alles auf einen weiteren Erfolg Sabalenkas hin, führte die Weltranglistenzweite doch auch bereits im zweiten Durchgang mit 3:1. Krejcikova steckte jedoch nicht auf, holte sich den Satz im Tiebreak und ließ im dritten Abschnitt nichts mehr anbrennen. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit durfte die Tschechin über den Halbfinaleinzug jubeln.

In der Vorschlussrunde trifft Krejcikova auf Jessica Pegula, die ihre Viertelfinalpartie aufgrund einer Bauchmuskelverletzung ihrer Gegnerin Karolina Muchova erst gar nicht bestreiten musste. Somit bekamen die Zuschauer am Donnerstag nur die Hälfte aller geplanten Einzelpartien zu sehen, da auch Karolina Pliskova nicht zu ihrem Duell gegen Iga Swiatek antreten konnte. Die Weltranglistenerste trifft nun auf Cori Gauff, die sich gegen Madison Keys in zwei Sätzen behauptete.

