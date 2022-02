WTA Dubai: Badosa und Azarenka schon raus, Svitolina weiter

Mit Paula Badosa ist eine der Favoritinnen beim WTA-Tour-500-Turnier in Dubai bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 18:15 Uhr

© Getty Images Paula Badosa hat sich in Dubai am Dienstag vergeblich gestreckt

Wer den Titel in Indian Wells holt und sich damit für die WTA Finals qualifiziert, dessen Ansprüche sind innerhalb kürzester Zeit massiv gestiegen. Und die ersten Ergebnisse des Jahres 2022 haben gezeigt, dass Paula Badosa diesen Ansprüchen durchaus gerecht werden kann. In Sydney holte die Spanierin in einem epischen Finale gegen Barobora Krejcikova den Titel, bei den Australian Open war im Achtelfinale gegen eine groß aufspielende Madison Keys Schluss.

In Dubai nun kam der erste richtige Dämpfer des Jahres für Badosa. Die aktuelle Nummer fünf der Welt unterlag zum Auftakt nämlich Gabriela Ruse aus Rumänien mit 3:6, 7:5 und 4:6. Ebenfalls ausgeschieden ist Victoria Azarenka, die gegen Veronika Kudermetova mit 3:6 und 4:6 verlor.

Ein Erfolgserlebnis gab es für Elina Svitolina, die sich gegen Mayer Sherif sicher mit 6:2 und 6.3 behaupten konnte. Und auch Jelena Ostapenko ist gut in das traditionsreiche WTA-Tour-500-Event in Dubai gestartet. Die French-Open-Siegerin von 2017 ließ Sofia Kenin, die 2020 die Australian Open gewonnen hatte, beim 6:1 und 6:2 keine Chance.

An Position eins ist in Dubai Aryna Sabalenka gesetzt. Die Weltranglisten-Erste und Australian-Open-Siegerin Ashleigh Barty verzichtet auf einen Start. Danielle Collins, beim ersten Major des Jahres noch im Finale, musste in ihrer Erstrunden-Partie gegen Marketa Vondrousova beim Stand von 6:2 und 0:3 aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai