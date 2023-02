WTA Dubai: Cori Gauff fixiert Halbfinale gegen Iga Swiatek

Cori Gauff hat sich im rein US-amerikanischen Viertelfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai gegen Madison Keys mit 6:2 und 7:5 durchgesetzt. Nun geht es gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 15:51 Uhr

© Getty Images Kann Cori Gauff gegen Iga Swiatek endlich anschreiben?

Machen wir uns nichts vor: Es gibt auf der WTA-Tour deutlich freudvollere Aufgaben als gegen Iga Swiatek antreten zu müssen. Das gilt ganz besonders auch für Cori Gauff, die alle bisherigen fünf Vergleiche mit der Weltranglisten-Ersten verloren hat. Immerhin: Nachdem Gauff in den Charts ebenfalls ziemlich weit oben angesiedelt ist, sind die Treffen mit Swiatek zumeist spät in einem Turnier zustande gekommen. Was in erster Linie heißt: Das Schmerzensgeld ist deutlich höher als für eine Lehrstunde in Runde eins.

Morgen wird es in Dubai wieder soweit sein. Nachdem Swiatek durch den Rückzug von Karolina Pliskova kampflos in die Vorschlussrunde eingezogen war, legte Gauff mit einem 6:2 und 7:5 gegen Madison Keys nach. Nach dem gewonnenen ersten Satz legte Gauff auch im zweiten Akt gleich mit einem frühen Break vor, Keys kämpfte sich aber zurück. Nur um im elften Spiel dann doch ihren Aufschlag abzugeben.

Aus der unteren Tableau-Hälfte können sich noch vier Spielerinnen um den Sieg beim 1000er-Event bewerben. Zunächst trifft Barbora Krejcikova auf Aryna Sabalenka, danach bekommt es Jessica Pegula mit Karolina Muchova zu tun.

