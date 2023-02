WTA Dubai: Garcia, Sakkari, Kasatkina - munteres Favoritinnensterben

Mit Caroline Garcia, Maria Sakkari und Daria Kasatkina sind schon drei Mitfavoritinnen beim jeweils ersten Auftritt in Dubai gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 12:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Für Caroline Garcia ist das Turnier in Dubai schon vorbei

Die acht bestgereihten Teilnehmerinnen am WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai haben zum Auftakt ein Freilos bekommen, eine Anerkennung für bereits gezeigte Leistungen. Für drei dieser Frauen ist das traditionsreiche Event allerdings schon wieder vorbei. Und besonders hart hat es dabei Maria Sakkari erwischt. Die an Position sechs gesetzte Griechin ging gegen Karolina Pliskova mit 1:6 und 2:6 unter.

Nicht viel besser erging es Caroline Garcia. Die Französin, die nach ihrem Erfolg bei den WTA Finals in Fort Worth im vergangenen Herbst für die laufende Saison hoch gehandelt wurde, unterlag Madison Keys mit 5:7 und 4:6. Garcia war in Dubai an Position vier gesetzt.

Swiatek und Sabalenka erst später im Einsatz

Und auch Daria Kasatkina, die Nummer sieben, ist im Einzel-Tableau nicht vertreten. Die Russin muss sich von den gescheiterten Favoritinnen aber wohl am meisten grämen. Denn Kasatkina hatte gegen Barbora Krejcikova vier Chancen, das Match zu beenden. Die French-Open-Siegerin von 2021 setzte sich aber schließlich mit 6:4, 4:6 und 7:5 durch.

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka (gegen Lauren Davis) und die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (gegen Lelyah Fernandez) greifen erst später am Dienstag ins Geschehen ein.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai