WTA Dubai: Hat Aryna Sabalenka ihren Erfolgshunger verloren?

Der Abstecher nach Doha und Dubai hat sich für Aryna Sabalenka nicht wirklich ausgezahlt. Der Weltranglistenersten mangelte es vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten an Esprit.



von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 20:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka verlor erneut früh

Die Niederlage im Finale der Australian Open scheint bei Aryna Sabalenka Spuren hinterlassen zu haben. Die Weltranglistenerste, die in Melbourne nur knapp ihren dritten Titel in Folge verpasst hatte, musste sich sowohl in Doha als auch in Dubai unerwartet früh aus dem Geschehen verabschieden. Und verpasste es bei den beiden WTA-1000-Turnieren somit auch, wertvolle Punkte für das Ranking zu sammeln.

Hatte Sabalenka in Doha gegen Ekaterina Alexandrova immerhin noch Kampfgeist gezeigt, ergab sie sich am Mittwoch in Dubai fast schon wehrlos ihrem Schicksal. So hatte Clara Tauson, die der dreifachen Grand-Slam-Siegerin aus Belarus schon bei den Australian Open Probleme bereitet hatte, bei ihrem 6:3 und 6:2-Erfolg in der Runde der letzten 16 relativ leichtes Spiel.

“Sie war heute hungriger als ich”, meinte Sabalenka, die Tauson für ihre "großartige" Leistung lobte, in der Pressekonferenz nach dem Match vielsagend. Was aus Sicht der 26-Jährigen erschwerend hinzukam: eine Erkrankung, mit der sie in den vergangenen Tagen zu kämpfen gehabt hatte.

Nach der Enttäuschung in Dubai könnte Sabalenka auch bald ihren Platz an der Weltranglistenspitze verlieren. Mit einem Titel in den Vereinigten Arabischen Emiraten würde Iga Swiatek bis auf 300 Zähler an die Belarussin herankommen. Höchste Zeit also, dass Sabalenka ihren Erfolgshunger vor dem WTA-1000-Turnier in Indian Wells (5. bis 16. März) wiederfindet.

