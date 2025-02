WTA Dubai: Hoppla! Doha-Finalistin Ostapenko schon in Runde eins raus!

Jelena Ostapenko, am Samstag noch Finalistin in Doha, ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai schon in Runde eins gescheitert. Und das deutlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 13:12 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko hat wieder einmal ihre "schlechte" Seite gezeigt

Die zwei Gesichter der Jelena Ostapenko: In Doha war die Lettin noch bis ins Finale gestürmt, hatte auf dem Weg dorthin Iga Swiatek regelrecht vom Platz geschossen. In Dubai nun war schon in Runde eins Schluss. Denn Ostapenko unterlag in Dubai schon in Runde eins der Japanerin Moyuka Uchijama mit 3:6 und 3:6.

Weiter ist dagegen Marta Kostyuk, die in Doha ja erst an der späteren Siegerin Amanda Anisimova gescheitert war. Kostyuk gewann gegen Katerina Siniakova mit 6:3 und 6:4 und trifft in Runde zwei auf Sofia Kenin.

Zwei Russinnen sind ebenfalls erfolgreich gestartet: Diana Shnaider gewann gegen Magdalena Frech mit 6:2 und 6:2. Und Anastasia Potapova setzte sich gegen Beatriz Hadda Maia mit 6:3 und 6:0 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai