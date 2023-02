WTA Dubai: Krejcokova schlägt Swiatek im Finale glatt

Barbora Krejcikova hat etwas überraschend den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai geholt. Die Tschechin besiegte Iga Swiatek glatt mt 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 18:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Barbora Krejcikova hat den Titel in Dubai geholt

Was für ein Lauf für Barbora Krejcikova in Dubai: Nach den Erfolgen gegen die Nummer zwei, Aryna Sabalenka, und die die Nummer drei, Jessica Pegula, setzte sich die French-Open-Siegerin von 2021 im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers auch gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek durch. Und das ganz glatt mit 6:4 und 6.2.

Damit setzte sich Krejcikova auch im zweiten Endspiel in Folge gegen Swiatek durch. Im Herbst hatten sich die beiden Major-Siegerinnen in Ostrava ein fantastisches Match geliefert. Krejcikova wird mit ihrem sechsten Turniererfolg einen enormen Sprung in der WTA-Weltrangliste machen. Nämlich von 30 auf 16. Swiatek wird ihre Führung in den Charts natürlich behalten.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai