WTA Dubai: Kvitova gibt auf, Svitolina raus, Pliskova und Gauff kämpfen sich durch

Petra Kvitova und Elina Svitolina sind wie einige weitere gesetzte Spielerinnen beim WTA-1000-Turniers in Dubai nicht über die zweite Runde hinausgekommen. In der unteren Hälfte gab es hingegen keine Überraschungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 17:53 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova musste gegen Jil Teichmann aufgeben

Am Samstag hatte Petra Kvitova im Finale des WTA-500-Turniers von Doha beim klaren 6:2 und 6:1-Finalerfolg über Garbine Muguruza noch eine ihre besten Leistungen in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, nur drei Tage später stand die Tschechin im Rahmen des WTA-1000-Turniers in Dubai bereits wieder auf dem Platz - und hatte mit Jil Teichmann ein äußerst unangenehmes Auftaktlos gezogen.

Die Schweizerin gewann den ersten Satz klar mit 6:2 und blieb auch im zweiten Abschnitt weiterhin äußerst giftig. Kvitova - die sich bereits im ersten Durchgang einem Medical Timeout unterzogen hatte - kämpfte zudem mit ihrem rechten Oberschenkel und sah sich nach dem Rebreak Teichmanns zum 3:4 dazu gezwungen, aufzugeben.

Muguruza und Swiatek fixieren Achtelfinal-Kracher

Besser erging es hingegen Kvitovas Finalgegnerin aus Doha, Garbine Muguruza. Die Spaniern setzte sich gegen die erst 19-jährige Amanda Anisimova mit 6:4 und 6:2 durch. Die 27-Jährige trifft nun auf die amtierende French-Open-Siegerin Iga Swiatek, die sich ihrerseits ebenfalls in zwei Sätzen gegen Misaki Doi behauptete.

Die Polin prolongierte somit ihren Siegeszug, den sie zuletzt in Adelaide mit einem Finalerfolg über Belinda Bencic gekrönt hatte. Die Schweizerin legte in Dubai ebenfalls einen erfolgreichen Start hin, musste bei ihrem 6:4, 5:7 und 6:4 über Veronika Kudermetova allerdings deutlich härter arbeiten als Swiatek.

Der Mehraufwand könnte sich für Bencic aber durchaus gelohnt haben, ist sie mittlerweile doch die einzige gesetzte Spielerin, die im ersten Viertel des Draws noch im Turnier ist. Sowohl die topgesetzte Elina Svitolina (6:2, 4:6 und 1:6 vs. Svetlana Kuznetsova) als auch die an Position elf geführte Madison Keys (4:6 und 3:6 vs. Anastasia Potapova) mussten bereits in der zweiten Runde ihre Koffer packen.

So erging es auch der an Position fünf gesetzten Kiki Bertens, die Tereza Martincova in zwei Durchgängen unterlag. Die tschechische Qualifikantin bekommt es nun mit Coco Gauff zu tun. Die 16-Jährige besiegte Marketa Vondrousova nach Satzrückstand.

Pliskova nun gegen Pegula

In der unteren Hälfte gab es hingegen keine Überraschungen. Neben Swiatek und Muguruza lösten mit Anett Kontaveit, Aryna Sabalenka, Elise Mertens und Karolina Pliskova sämtliche gesetzte Spielerinnen ihr Achtelfinalticket.

Bis auf Pliskova blieben die besten Spielerinnen der Welt in der zweiten Hälfte des Tableaus sogar allesamt ohne Satzverlust. Die an Position zwei gesetzte Tschechin hatte mit Anastasija Sevastova einige Probleme, gewann aber letztlich souverän mit 6:3, 6:7 (5) und 6:2. Die Weltranglistensechste trifft nun auf Australian-Open-Viertelfinalistin Jessica Pegula.

