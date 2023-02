WTA Dubai: Laura Siegemund scheitert an Auftakthürde

Laura Siegemund ist beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 12:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Laura Siegemund verlor früh

Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Dubai direkt an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 34-Jährige aus Metzingen unterlag der Rumänin Ana Bogdan am Montag nach zwei Stunden mit 5:7, 3:6. Siegemund war die einzige deutsche Teilnehmerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Siegemund, die bei den Australian Open in der dritten Runde ausgeschieden war, zog im zweiten Duell mit Bogdan erstmals den Kürzeren.

Hier das gesamte Einzel-Tableau in Dubai