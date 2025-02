WTA Dubai: Madison Keys muss verletzungsbedingt passen

Madison Keys wird das WTA-1000-Turnier in Dubai verletzungsbedingt verpassen. Daher dürfte die Australian-Open-Siegerin wohl erst in Indian Wells auf die Tour zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 20:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys fällt aus

Madison Keys muss ihrem Erfolgslauf bei den Australian Open offenbar etwas Tribut zollen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verpasst die frischgebackene Grand-Slam-Siegerin das WTA-1000-Event in Dubai aufgrund einer Verletzung am Bein. Das Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten steigt vom 16. bis 22. Februar.

Damit wird die Weltranglistensiebte aller Voraussicht nach erst beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells (5. bis 16. März) auf die Tour zurückkehren. Bereits in der Vorwoche hatte Keys ihren Start am in der kommenden Woche stattfindenden 1000er-Event in Doha zurückgezogen.

In der Hauptstadt Katars werden erstmals seit den Australian Open wieder Aryna Sabalenka und Iga Swiatek am Start sein. Fehlen werden hingegen Karolina Muchova (Bein) sowie Marie Bouzkova (Fuß), die ihre Teilnahmen am Donnerstag absagen mussten.