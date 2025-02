WTA Dubai: Nach Ostapenko scheitert auch Anisimova in Runde eins

Mit Amanda Anisimova und Jelena Ostapenko sind die beiden Finalistinnen von Doha beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai schon in Runde eins gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 15:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova ist in Dubai in Runde eins gescheitert

Da war die Eingewöhnungszeit für die beiden Finalistinnen von Doha dann doch etwas zu kurz. Denn nur wenige Minuten, nachdem Jelena Ostapenko gegen Moyuko Uchijama in Dubai die Segel streichen musste, flog auch Doha-Championesse Amanda Anisimova raus. Und zwar ebenfalls glatt mit 2:6 und 3:6 gegen ihre Landsfrau McCartney Kessler.

Kessler spielt in Runde zwei gegen Coco Gauff, die in Dubai an Position drei gesetzt ist. Ganz oben im Tableau steht Aryna Sabalenka, die wie schon Doha zum Auftakt auf Ekaterina Alexandrova treffen könnte. Vor Wochenfrist musste sich Sabalenka der Russin ja knapp geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai